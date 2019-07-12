Fren sistemi arızalanan öğrenci midibüsü kamyona çarptı: 6 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - KONYA'dan Antalya'ya tatile gelen lise ve üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu midibüs, fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkıp, kamyona çarptı. Kazada, sürücü Nuri Akalın (44) ile 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Konya- Antalya yolu, Akseki ilçesi Kumboğazı mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya tatile gelen lise ve üniversite öğrencilerini taşıyan Nuri Akalın yönetimindeki 15 EK 355 plakalı midibüsün fren sistemi arızalandı. Yokuş aşağı hızlanan, sürücü dahil 27 kişinin bulunduğu midibüs, Muzaffer Gün'ün kullandığı 07 JY 611 kamyona arkadan çarparak, durdu. Kazada, sürücü Nuri Akalın ile 5 öğrenci yaralandı. Kazadan yaralanmadan kurtulan öğrencilerin araçtan çıkardığı 6 yaralı için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



