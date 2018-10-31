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Fren yerine gaza basan otomobilin sürücüsü, TIR dorsesine uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

BARTIN'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, rampadan aşağı uçarak park halindeki TIR'ın dorsesine düştü.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, rampadan aşağı uçarak park halindeki TIR'ın dorsesine düştü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare kavşağında meydana geldi. Ozan Çetiner (25), 74 DL 566 plakalı otomobiliyle evinin önünden çıkarken iddiaya göre fren yerine gaza basınca rampadan aşağı uçarak yolun alt tarafında bulunan 74 BV 908 plakalı TIR'ın dorsesine düştü. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan Ozan Çetiner, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı gören çevredekiler büyük şaşkınlık yaşarken, otomobil TIR'ın dorsesineden çekici ile aşağı indirildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Öte yandan, otomobilin indirilmesi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaparak, o anları paylaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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