Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine girdi

Antalya’da zincir markete alışveriş yapmak için otomobiliyle gelen sürücü, fren yerine gaza basınca alışveriş merkezinin vitrinine girdi. Kadın sürücü ve çocuğu kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı.

Kaza, Emek Mahallesi 3011 Sokak’ta Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe giden Fatma Sözen’in kullandığı 07 LF 310 plakalı otomobil, fren yerine gaza basması sonucu alışveriş merkezinin vitrinine daldı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada alışveriş merkezi içerisindeki görevlilerin ve diğer müşterilerin çarpmayla birlikte panikle kaçıştığı gözlenirken, vitrinin yanı sıra alışveriş merkezi önündeki tezgahlarda bulunan meyve-sebze ve vitrinde bulunan diğer malzemeler zarar gördü.

Kaza anı güvenlik kameralarında

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerinin vitrinine çarpması ve yaşanan panik görülüyor.

