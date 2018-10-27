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Fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

YALOVA’da yanlışlıkla fren yerine gaza basan kadın sürücü, otomobiliyle sokak üzerindeki kapalı iş yerine daldı.

Fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA, (DHA)- YALOVA’da yanlışlıkla fren yerine gaza basan kadın sürücü, otomobiliyle sokak üzerindeki kapalı iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Zarife A. (46) yönetimindeki 77 BR 444 plakalı otomobil caddeden sokağa dönerken kontrolden çıktı. İddiaya göre, panikleyerek fren yerine gaza basan Zarife A., otomobiliyle, ısıtma sistemleri ve sıhhi tesisat üzerine çalışan işletmenin ofisine daldı. Zarife A., kazadan yara almadan kurtulurken, yarım saat önce iş yerinin kapanmış olması olası bir facianın önüne geçti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların da desteği ile otomobili iş yerinden çıkarttı. Zarife A.'nın eşinin iş yerinde meydana gelen zararı karşılayacağını belirtmesi üzerine iş yeri sahibi şikayetçi olmadı.

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Fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdiFren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdiFren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdiFren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

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