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Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir sürücünün geri manevra sırasında fren yerine gaza basması sonucu çarptığı araçtaki kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Caddesi'nde otomobiliyle geri manevra yapmaya çalışan F.Ç, fren yerine gaza basınca caddede ilerleyen 34 AFR 539 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yoldan geçen araçta yolcu olarak bulunan Nurten K. yaralandı.

Araçta sıkışan Nurten K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt istanbul trafik kazası

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