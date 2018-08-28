Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtular

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'de otomobilini park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü. Duman başından hafif yaralanırken şans eseri 1.5 yaşındaki torunu kazadan yara almadan kurtuldu.

Fındıklı Mahallesi Işık sokakta oturan Sönmez Duman, yakınlarının da içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı otomobili evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları araçtan inerken Duman ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Yakınlarının inmesinin ardından Duman aracı park etmek için iki bina arasındaki alana doğru hareket etti. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Sönmez Duman'a ait otomobil bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman'a ait olan 34 NN 3843 plkalı otomoile çarptı.

3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil büyük bir gürültüyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. 4 binanın arasında gerçekleşen kazanın ardından bina sakinleri büyük bir panikle sokağa çıktı. İki otomobilin 3 metrelik istinat duvarından düştüğü görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı.