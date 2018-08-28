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Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

MALTEPE'de otomobilini park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'de otomobilini park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü. Duman başından hafif yaralanırken şans eseri 1.5 yaşındaki torunu kazadan yara almadan kurtuldu. Fındıklı Mahallesi Işık sokakta oturan Sönmez Duman, yakınlarının da içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı otomobili evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları araçtan inerken Duman ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı. FREN YERİNE GAZA BASTI Yakınlarının inmesinin ardından Duman aracı park etmek için iki bina arasındaki alana doğru hareket etti. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Sönmez Duman'a ait otomobil bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman'a ait olan 34 NN 3843 plkalı otomoile çarptı. 3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ Çarpmanın etkisiyle iki otomobil büyük bir gürültüyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. 4 binanın arasında gerçekleşen kazanın ardından bina sakinleri büyük bir panikle sokağa çıktı. İki otomobilin 3 metrelik istinat duvarından düştüğü görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Mahalle sakinlerinin çabalarıyla otomobilden çıkarılan ve başından hafif yaralanan Sönmez Duman ve torunu hemen hastaneye kaldırıldı. Duman'ın başından hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken 1.5 yaşındaki torunu ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ Kazanın akşam saatlerinde olması ve otomobilde bulunanların araçtan inmesi büyük bir faciayı önledi. Öğle saatlerinde ise çocukların ve bina sakinlerin otomobillerin düştüğü alanda oturdukları öğrenildi. MAHALLE SAKİNİ, "BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK" Kaza anında evinde oturan Fatih Aşar, yaşananları anlattı. Aşar, "Önce büyük bir gürüldü duyduk, sanki bomba patlamış gibi. İlk önce bir baktım önce beyaz araç düştü alttaki, alttaki düşünce ben emen aşağı indim. 1,5 yaşındaki çocuk vardı. Birde 50-55 yaşlarında biri vardı. ilk önce çocuğu çıkardık araçtan. Sonra adamı çıkardık. Adamın kaşı falan patlamıştı. Ama damın durumu iyiydi. Herhalde frene basarken gaza bastı yanlışlıkla, sonra düştü böyle" dedi. ARAÇLAR ÇEKİCİ İLE ÇIKARILDI İstinat duvarından 3 metre yüksekten düşen iki otomobil olay yerin çağrılan çekiciler olay yerinden çıkarıldı. Araçlar çıkarılırken, bina sakinlerinin cep telefonlarıyla yaşananları çekmesi dikkat çekti.

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