HABER

Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, otomobilini park etmek isteyen Sevim Uludağ (46), fren yerine gaza basınca 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, otomobilini park etmek isteyen Sevim Uludağ (46), fren yerine gaza basınca 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Hafif yaralanan Uludağ, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi 1062 No'lu Cadde üzerinde bulunan Vefakar Sitesi'nde meydana geldi. Sevim Uludağ, yakınını ziyaret etmek için geldiği sitenin otoparkına otomobilini park etmek istedi. Fren yerine gaza basan Uludağ'ın yönetimindeki otomobil, 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Uludağ, araçtan çıkarken, gürültüyü duyup dışarı koşan apartman sakinleri, sağlık ekibini aradı. Hafif yaralanan Uludağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri ve siteye gelen Uludağ'ın yakınları, apartman boşluğuna düşen otomobili şaşkın bakışlarla inceledi. Sevim Uludağ'ın geçen ay satın aldığı otomobil, vinçle kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtuFren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtuFren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtuFren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Düğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulunduDüğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulundu
Tekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kameradaTekstil atölyelerine dadanan hırsızlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.