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Fren yerine gaza basınca apartmanın bahçesine düştü

19.05.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te Abdülaziz Eskin (65), evinin önünde otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza basınca apartmanın bahçesine düştü. Abdülaziz Eskin ve eşi kazayı yara almadan atlattı.

Fren yerine gaza basınca apartmanın bahçesine düştü

Olay öğleden sonra İzmit Şirintepe Mahallesi Güven Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Abdülaziz Eskin, otomobilini binanın önüne park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza bastı. Aniden hareketlenen otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde mahsur kalan Abdülaziz Eskin ve eşi Duriye Eskin’i araçtan çıkardı.

Ambulansta yapılan kontrollerinde yaralanmadıkları belirlenen çift, hastaneye gitmek istemedi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. (DHA)

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trafik kazası İzmit

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