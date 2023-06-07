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  4. Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşattı! Çarptığı kişiyi metrelerce sürükledi

Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşattı! Çarptığı kişiyi metrelerce sürükledi

07.06.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, cadde üzerinde seyreden otomobilin bayan sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında bulunan 3 kişiye çarptı.

Kazazedelerden ikisi kaputun üzerinden yuvarlanıp kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, 3. kişi çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya savrularak takla attı, daha sonra hız kesmeyen otomobilin üzerine düşerek metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazazedenin Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza sonrası tahkikat başlattı.

(İHA)

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