Fren yerine gaza basınca kaza yaptı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi gören sürücü adayının, fren yerine gaza bastığı otomobil, 3 metrelik duvardan düştü. Kaza, dün akşam Mevlana Calalettin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Özel sürücü kurslarına ait eğitim alanında direksiyon dersi alan ismi öğrenilemeyen kadın sürücü adayı, otomobili park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp demir çitleri kırarak 3 metrelik duvardan otogar bahçesine düştü. Duvarda asılı kalan otomobilde şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü kursu sahipleri otomobili bulunduğu yerden çıkardı.



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