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FREN YERİNE GAZA BASINCA KIRAATHANEYE GİRDİ: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

  *Kaza anı kamerada Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de bir otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir kıraathaneye girdi.

*Kaza anı kamerada

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA
Ataşehir'de bir otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir kıraathaneye girdi. Kazada kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza saat 13.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çiğdem Kaya'nın kullandığı 34 KB 6912 plakalı araç cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.Sürücü park halindeki araca çarptıktan soonra bir kıraathaneye girdi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
Sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Sürücünün olay yerine gelen yakınları bir sandalyeye oturan kadını teselli etmeye çalıştı. Görgü tanıkları “yukardan aşağıya iniyordu, bir anda park halindeki araca çarptıktan sonra kıraathaneye girdi. Fren yerine gaza basmış herhalde. Masada oturan 2 arkadaşımız yaralandı “diye konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
İki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde yavaş bir şekilde ilerlediği görülüyor.Daha sonra bir araca çarptıktan sonra kıraathaneye girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü
GÜVENLİK KAMERASI
-Aracın ilerlemesi
-Bir araca çarpması
-Kırarathaneye girmesi
-Genel ve detay görüntüler
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Kahveden görüntü
-Yere düşen sandalyelerden görüntü
-Aracın görüntüsü
-Kadın sürücnün görüntüsü
-Kadın sürücü ile röp(ÖZEL)
-Görgü tanıkları ile röp
-Aracın çıkarılması
-Genel ve detay görüntüler

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