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Fren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'DE bir otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir kıraathaneye girdi.

Fren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralı

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR'DE bir otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir kıraathaneye girdi. Kazada kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza saat 13.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çiğdem Kaya'nın kullandığı 34 KB 6912 plakalı araç cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.Sürücü park halindeki araca çarptıktan soonra bir kıraathaneye girdi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
Sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Sürücünün olay yerine gelen yakınları bir sandalyeye oturan kadını teselli etmeye çalıştı. Görgü tanıkları “yukardan aşağıya iniyordu, bir anda park halindeki araca çarptıktan sonra kıraathaneye girdi. Fren yerine gaza basmış herhalde. Masada oturan 2 arkadaşımız yaralandı “diye konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
İki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde yavaş bir şekilde ilerlediği görülüyor.Daha sonra bir araca çarptıktan sonra kıraathaneye girdiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Fren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralıFren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralıFren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralıFren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralı

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