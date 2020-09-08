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  4. Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!

Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

İzmir'de fren yerine gaza basarak bir kadını iki araç arasına sıkıştıran sürücü, güvenlik kameralarına yansıdı. Çeşme'de meydana gelen olayı görenler bakmakta güçlük çekti.

Kaza, öğle saatlerinde Çeşme ilçe terminalinde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle terminalinden çıkmak için hareket etti. Fren yerine gaza basan sürücü, bir yolcu ve otobüs firmasında çalışan iki kişinin üzerine süratle geldi. Yolcu ve otobüs firmasının erkek çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, aynı firmanın kadın çalışanı araç tarafından sürüklenerek park halindeki başka bir aracın arasına sıkıştı. Kazada yaralanan kadın, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

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