HABER

Fren yerine gaza basınca mağazaya daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Denizli’de ’U’ dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü, fren pedalı yerine gaza basınca bir giyim mağazasının içine daldı.

Denizli’de ’U’ dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü, fren pedalı yerine gaza basınca bir giyim mağazasının içine daldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayın gece yaşanması olası bir faciayı önledi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip T.Ş. idaresindeki 20 LV 717 plakalı otomobil, U dönüşü yapmak isterken yol üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasının camını kırarak içeri girdi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi kazayı yara almadan atlattı. Olayın gece yaşanması mağazada çalışanların ve müşterilerin olmaması nedeniyle olası facianın önüne geçti.
Kazayı duyan mahalle sakinleri dışarı çıktığında ilginç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Mağazanın giriş kapısı ve camları kırılırken, vitrinde bulunan ürünler ise zarar gördü.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halinde duran otomobile biri koşuyor, ardından otomobil hızlı bir şekilde dönüş yapmak istiyor. Sonrasında otomobilin ön kısmı mağazanın içerisine giriyor ve sürücü otomobilden çıkıyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Denizde kaybolan balıkçı aranıyorDenizde kaybolan balıkçı aranıyor
Profesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğulduProfesyonel dalgıç, onarım için girdiği baraj gölünde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.