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Fren yerine gaza basınca markete girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra markete girdi.

Fren yerine gaza basınca markete girdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra markete girdi. Kaza anı, iş yerinin kameralarınca anbean görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, İsmail B.’nin kullandığı 33 HU 155 plakalı otomobil, Mehmet Ali Güler Caddesi’nde dönüş yapmak isterken sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu park halindeki 50 US 979 otomobile arkadan çarpıktan sonra üzerinde kasa bulunan kaldırıma çıkarak markete girdi. Otomobil sürücüsü ve çarptığı araçtakiler ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza anında markette bulunan çalışanlar ise büyük panik yaşadı. İş yerinde maddi hasar oluştu.
Markete giren otomobil, vatandaşların yardımıyla tekrar yola çekildi. Çarpmanın etkisiyle raflardan yere saçılan ürünleri toplamak da market çalışanlarına düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otomobilin park halindeki araca çarpışı ve tekrardan hız kazanıp markete girişi görülüyor.

Fren yerine gaza basınca markete girdi

Fren yerine gaza basınca markete girdi

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