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Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

31.05.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, beyaz eşya bakım ve tamir yapan dükkanın duvarına çarparak alev aldı. Vatandaşların ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Olay, Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki beyaz eşya bakım ve tamir dükkanına gelen A.Ş. idaresindeki araç, sürücüsünün fren yerine, gaza basması ile kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç beyaz eşya bakım ve tamir işleri yapan dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında alev alan araçtan sürücü A.Ş. çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Alev alan araca ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Kazanın meydana geldiği bölgede oto yıkamacıda çalışan Yunus Can, “Oto yıkamada çalışıyorum, dükkanda otururken bir ses duyduk ve deprem oluyor sandık. Aracı kullanan kişi malzemesini yaptırmak için dükkana gelirken, bir anda fren yerine, gaza basıp direk dükkana giriyor. Biz koştuk amcayı hemen araçtan dışarıya çıkardık. Araç alev aldı. O anda hemen yangın tüplerini alarak müdahale ettik, şu anda kendisinin sağlık durumu iyi, itfaiye geldi. Yaralanan yok ama facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tamamen içerisine girmiş olsaydı yaralanan olabilirdi, içeride 3 çalışan vardı” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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