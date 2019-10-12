HABER

Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 20:30 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı.

Esenyurt’ta bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı. Öndeki araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Ufuk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ç., 06 AV 7079 plakalı otomobilini kullandığı sırada fren pedalı yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önünde bulunan 34 AFR 539 plakalı otomobile hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta bulunan Nurten K. aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir saat boyunca çıkarılmayı bekledi
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de arabada sıkışan Nurten K. içim kurtarma çalışması başlattı. Ön koltukta sıkışan kadın yaklaşık bir saat boyunca sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın hemen ambulansa bindirdi. Nurten K., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracı kullanan sürücünün fren yerine gaza bastığı ve önünde bulunan araca çarptığı görülüyor.

Yine ezber bozdu! Altından daha kıymetliYine ezber bozdu! Altından daha kıymetli
SMO, 'Dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü PKK/YPG şüphelisini etkisiz hale getirdiSMO, 'Dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü PKK/YPG şüphelisini etkisiz hale getirdi
Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandıKöpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.