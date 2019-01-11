Fren yerine gaza bastı, önce 2 kişiye çarptı, ardından kırtasiyeye daldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, fren yerine gaza basan sürücü, önce 2 kişiye, ardından ağaca çarptı, sonra da savrularak kırtasiye dükkanına daldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen Aygül Yıldırım (37), yönetimindeki 16 ADS 146 plakalı otomobille Gümüşçeken Caddesi’ne dönmek isterken fren yerine gaza bastı. Önce kaldırımdaki 2 kişiye, sonra ağaca çarptı. Savrulan otomobil, Mehmet Seçim’e ait kırtasiye dükkanına daldıktan sonra durdu. Şoka giren Yıldırım, uzun süre otomobilin içerisinde ağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından otomobilden çıkarılan Yıldırım, güçlükle sakinleştirildi. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan 2 kişi ise ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya şahit olan Tolga Buldular, "Sürücü, dönüş yaparken yavaşlamak yerine daha da hızlandı. Sanırım fren yerine gaza bastı. 2 kişiye çarptıktan sonra ağaca da çarpıp kırtasiyeye dükkanına girerek durabildi. Dükkan içindekiler canını zor kurtardı. Ucuz atlatıldı" dedi.

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