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Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

SİİRT'te, Hüseyin Gök'ün (38) pedalları karıştırıp, fren yerine gaza bastığı otomobil, hareketlendi. Gök, yola atlayıp, kurtulurken, otomobil ise 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı.  Kaza, öğleden sonra, Botan Vadisi'nde meydana geldi.

Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, Hüseyin Gök'ün (38) pedalları karıştırıp, fren yerine gaza bastığı otomobil, hareketlendi. Gök, yola atlayıp, kurtulurken, otomobil ise 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Kaza, öğleden sonra, Botan Vadisi'nde meydana geldi. Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine piknik için gelen Hüseyin Gök, 39 NY 058 plakalı otomobilinde pedalları karıştırarak, fren yerine gaza bastı. Hareketlenen otomobilden yola atlayan Gök, yaralanmazken, araç da 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandıFren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandıFren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı

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