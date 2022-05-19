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Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç!

19.05.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal’da fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü binanın bahçesine uçtu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç!

İstanbul Kartal'da otopark çıkışında sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, sitenin bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Şelale Sokak'taki sitenin otoparkından çıkmaya çalışan otomobilin sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

SİTENİN BAHÇESİNE UÇTU

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, duvarı aşarak yan sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

Site sakinlerinden Fatih Bektaş, evde otururken duyduğu gürültü üzerine bahçeye çıktığını ve hemen sürücünün durumunu kontrol ettiğini söyledi.

Bektaş, bilinci açık olan sürücünün sadece kolu ve omzunda ezikler bulunduğunu belirtti. (AA)

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