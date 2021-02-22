Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adam dehşeti yaşadı

Kaza, önceki hafta Salı günü saat 14.45 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Widline Erie, arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yurduna eşya taşımaya başladı. Bir süre sonra taşıma işlemini bitiren Erie, otomobile bindi. Yola çıkmaya çalışan kadın fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak o esnada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan’a çarptı. Çarpma sonucu duvara çarpan adam takla atarak yere savruldu. Otomobil ise doğalgaz kutusuna ve havalandırma borularına çarparak durabildi.

DİREKSİYON BAŞINDA ŞOKE OLDU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında şoke olan sürücü Erie’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralı halde yerde oturan Özcan’da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erie ve Özcan’ın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.