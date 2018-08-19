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'Frene değil, kurala güven' pankartının önünde yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

MERSİN'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçtan fırlayan Rahmet Avcı (39) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçtan fırlayan Rahmet Avcı (39) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Avcı'nın cansız bedeninin bulunduğu yerin arkasındaki 'Frene değil, kurala güven' pankartı dikkat çekti.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 21 EL 609 ve 33 EGG 91 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan Rahmet Avcı, olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi ağır yaralandı. Avcı'nın cesedinin bulunduğu yerin arkasında tel örgülere Kurban Bayramı'nda uyarı amacıyla asılan 'Frene değil, kurala güven' pankartı dikkat çekti.

​Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çevre hastanelere sevk edildi. Avcı'nın cesedi ise Mersin Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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'Frene değil, kurala güven' pankartının önünde yaşamını yitirdi'Frene değil, kurala güven' pankartının önünde yaşamını yitirdi
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