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Freni arızalanan pancar yüklü kamyonu 4 kilometre sonra durdurabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Tokat'taki olayda muhtemel faciayı önleyen sürücüyü trafik ekibi tebrik etti

Tokat'ta bir sürücü, freni arızalanan pancar yüklü kamyonu 4 kilometre sonra durdurmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolunun Geyras 2 mevkisi yakınlarında Samet Yıldırım (27) idaresindeki 38 BJ 429 plakalı pancar yüklü kamyonun freni arızalandı.

Yolda uygulama yapan polisler kamyonun durmaması üzerine telsizden anons yaparak "Kamyonun freni patlamış olabilir." uyarısıyla yolda güvenlik tedbiri alınmasını istedi.

Kent merkezine doğru seyrini sürdüren Yıldırım, uzun süre aracı durdurmaya çalıştı. Yıldırım, frenin arızalanmasından yaklaşık 4 kilometre sonra, kent merkezindeki Küçükbeybağ Mahallesi Sivas Caddesi Yeşilbağ Ortaokulu inşaatı karşısında kamyonu durdurmayı başardı.

Sürücü Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirildi.

Ayrıca trafik ekibi, Yıldırım'a alkol muayenesi yaptı. Muayenede sürücünün alkollü olmadığı anlaşıldı.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu.

Trafik ekipleri, muhtemel faciayı önlediği için Yıldırım'ı tebrik etti.

Yıldırım, gazetecilere, Çamlıbel beldesinde kamyona pancar yüklediğini söyledi.

Bir süre sonra kamyonun freninin tutmadığını ifade eden Yıldırım, "Fren boşaldı bitti. Arabayı kilitleyeyim dedim yine olmadı. Hava doldurmaya çalıştım. Yarı hava ile durdurdum. Bariyerlere de vurdum duramadım. Işıkta arabalar durmuştu. Şarampolden girdim, yoksa haşat edecektim. Nasıl durdurduğumu bilmiyorum. Cenabı Allah yardım etti." dedi.

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fren boşalması pancar yüklü kamyon Tokat

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