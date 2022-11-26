Freni boşalan beton mikseri devrildi! Kaza anı tesadüfen görüntülendi

Kaza, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe yolu Halımoru rampasında meydana geldi. Vahit Y. yönetimindeki beton mikseri refüjden aşağı doğru seyir halindeydi ancak sürücü frenlerin tutmadığını fark etti. Bunun üzerine Vahit Y. aracın kapısını açarak aşağı atladı.

STORY ÇEKİYORDU, TESADÜFEN KAZAYI KAYDETTİ

Yol kenarında sosyal medya hesabına story çekmek için video kaydına giren bir vatandaş ise sürücünün mikserden indiğini gördü ve cep telefonu kamerasını araca çevirdi. Saniye saniye kayda alınan cep telefonu görüntülerinde, kapısı açık bir vaziyette seyir eden ve arkasında bir minibüsün de seyir halinde olduğu beton mikseri, orta refüjden atlayarak devrildi. (İHA)

