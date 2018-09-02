HABER

Freni boşalan beton mikseri, otomobili 200 metre sürükledi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 23:01 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, freni boşalan beton mikserinin yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Muhammet Kurt (31), ağır yaralandı.

İnan KALYONCU/TONYA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, freni boşalan beton mikserinin yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Muhammet Kurt (31), ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 61 K 1389 plakalı beton mikseri, freni boşalınca önünde ilerleyen Muhammet Kurt yönetimindeki 61 TY 095 plakalı otomobili sürüklemeye başladı. Beton mikseri, yaklaşık 200 metre sonra İskenderli Caddesi üzerinde kendiliğinden durdu. Sürücü Muhammet Kurt, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Muhammet Kurt'u ambulansla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kurt, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Kurt'un Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü Akoluk Denetim İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Metruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandıMetruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Diğer Haberler
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.