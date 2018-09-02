Freni boşalan beton mikseri, otomobili 200 metre sürükledi: 1 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, freni boşalan beton mikserinin yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Muhammet Kurt (31), ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 61 K 1389 plakalı beton mikseri, freni boşalınca önünde ilerleyen Muhammet Kurt yönetimindeki 61 TY 095 plakalı otomobili sürüklemeye başladı. Beton mikseri, yaklaşık 200 metre sonra İskenderli Caddesi üzerinde kendiliğinden durdu. Sürücü Muhammet Kurt, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Muhammet Kurt'u ambulansla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kurt, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Kurt'un Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü Akoluk Denetim İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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