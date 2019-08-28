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Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan gereyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan gereyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yanısıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait greyder, çevre düzenlemesi için çalıştığı esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan iş makinası, İbrahim Demir'e ait 57 AJ 445 plakalı park halinde bulunan otomobilin üzerine çıktı. Operatörünün kontrolünden çıkan iş makinesi, sürüklenen otomobilin demir bariyerlere vurmasıyla durabildi. Kazada, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yanısıdı. Görüntülerde, çalıştığı sırada geri manevra yapan greyderin kontrolden çıkıp park halindeki otomobilin üzerine çıktığı görülüyor.

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