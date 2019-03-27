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Freni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

İZMİT'te, sürücüsünün park ettiği halk otobüsü, frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağı ilerleyerek kameriyeye çarptıktan sonra bahçeye girerek durdu.

Freni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, sürücüsünün park ettiği halk otobüsü, frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağı ilerleyerek kameriyeye çarptıktan sonra bahçeye girerek durdu. Otobüste ve bahçede kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 PN 110 plakalı park halinde bulunan otobüs bir anda rampa aşağı hareket etti. Sürücüsü bulunmayan otobüs, yol kenarındaki sitenin bahçesinde bulunan kameriyeye çarptı. Kameriyeyi yıkan otobüs, sitenin bahçesinde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bahçedeki rampada askıda kalarak duran otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdiFreni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdiFreni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdiFreni boşalan halk otobüsü, bahçeye girdi

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