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Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'da freni boşalan özel halk otobüsü durağa daldı, 4 kişi yaraladı.

Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı: 4 yaralı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da freni boşalan özel halk otobüsü durağa daldı, 4 kişi yaraladı. Kazada, sürücünün yoğun çabası ile faciadan dönüldüğü bildirildi.
Kaza bugün saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde meydana geldi. Yıldızkent- Hilalkent seferini yapan Adem Ecer yönetimindeki 25 H 0007 plakalı Özel Halk Otobüsü durağa yaklaşacağı sırada iddiayi göre frenleri boşaldı. Sürücü Ecer, otobüsün ön tekerlerini kaldırıma sürterek yavaşlatmaya çalıştı. Otobüsü durdurmayı başaran sürücü Adem Ecer, durağın önünde duran 4 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil servislerine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, sürücü Ecer'in yoğun çabası sonucu otobüsü güçlükle durdurması üzerine dolu olan duraktaki kişilerin hayatını kurtardığı ifade edildi.
Kazadan sonra otobüs sürücüsü Adem Ecer (38) ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezine götürüldü. Frenleri boşalan Özel Halk Otobüsü ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı: 4 yaralıFreni boşalan halk otobüsü durağa daldı: 4 yaralıFreni boşalan halk otobüsü durağa daldı: 4 yaralıFreni boşalan halk otobüsü durağa daldı: 4 yaralı

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