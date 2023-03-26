Freni boşalan halk otobüsü Kağıthane'de dehşet saçtı! Faciadan dönüldü

Kağıthane'deki kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı.

DÜKKANIN TENTESİNE ÇARPTI

Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi.

DURAĞA ÇARPINCA DURDU

Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteyneri ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLEDİ

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.

(İHA)



