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Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeyken freni boşalan bir iş makinesi 2 aracı ezdi, 1 kişiyi yaraladı bir iş yerine zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi, Lütfi Fettahoğlu Caddesinde park halinde bulunan 80 DU 228 plakalı iş makinesi fren aksamında meydana gelen bir arıza nedeniyle hareket etti. Bu şekilde ilerleyen iş makinesi önce Refik Cesur Bulvarı yol kavşağında köşe başında bulunan bir iş yerine çarptı. Bir türlü durmayan iş makinesi daha sonra da park halinde bulunan 80 DA 818 plakalı otomobile bu otomobilde çarpmanın etkisiyle arkasında bulunan 46 KF 369 plakalı başka bir otomobile çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Fatma Sedef ‘te (55) kaza sırasında yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet hastanesine kaldırıldı.

İHA

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