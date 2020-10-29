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Freni boşalan kamyon 6 aracı biçti!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Çorum'da bir kamyon, 6 otomobile çarptı. Feci kaza sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte freni boşalan kamyonun araçlara çarptığı o an...

Çorum'da freni boşalan kamyonun 6 otomobile çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün saat 18: 00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 6 araca çarptı.

Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ileride durabildi. Kazada otomobillerdeki 8 kişi yaralandı. Kaza sırasında içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobillerden birisi kamyonun önünde sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

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