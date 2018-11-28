HABER

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Başkentte freni boşalan kamyonun park halindeki 9 araca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı - Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, freni boşalan kamyonun park halindeki 9 araca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyonun, Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi'nde rampa aşağı seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halindeki 9 araca çarparak durabildi.

Kazada kamyon şoförü ile araçtan atlayan muavin yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekicilerle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

- Başkentte freni boşalan kamyonun park halindeki 9 araca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı - Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
freni boşalan kamyon Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 2 yaralı kamyon kaza

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü! İşçiler enkaz altında

Gebze'de yapımı süren viyadük çöktü!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muhammed Kaya öldürüldü

Muhammed Kaya öldürüldü

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı! İşte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce genç bunu bekliyordu! Açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.