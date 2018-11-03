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Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyon 9 araca çarptıktan sonra durdu.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 4 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyon 9 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Dinar kent merkezindeki sinyalize kavşakta saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mahmut K. yönetimindeki 03 LG 107 plakalı, alçı malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Kamyon, önce kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bekir Gültin yönetimindeki 03 FF 527 plakalı otomobile çarptı. Otomobil savrulurken, duramayan kamyon ise yol kenarında park halinde bulunan 1'i yabancı plakalı, 8 aracı daha çarptıktan sonra durdu.
Kazada, otomobil sürücüsü Bekir Gültin ile eşi Nazmiye Gültin ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Mahmut K. ise ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 4 yaralıFreni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 4 yaralıFreni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 4 yaralıFreni boşalan kamyon 9 araca çarptı: 4 yaralı

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