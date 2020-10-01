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Freni boşalan kamyon araçlara çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 18:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, kazada 4 kişi hafif yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi Tofaş Kavşağında meydana geldi.

Elazığ’da freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi Tofaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. idaresindeki 23 ABB 667 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen D.S. idaresindeki 23 EC 612 ve M.A. idaresindeki 35 NNL 17 plakalı araçlara çarptı. Kazada kamyon refüje çarparak durabildi.
Kazada toplamda 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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