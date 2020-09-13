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Freni boşalan kamyon bahçeye uçtu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde freni boşalan kamyon.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde freni boşalan kamyon. bahçeye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Datköy Mahallesi Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Orhan Gürman (50) idaresindeki 34 T 1973 plakalı meyve-sebze yüklü kamyon, kavşakta freninin boşalması sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü Orhan Gürman ile yanında bulunan Faysal El Muhammed (20) ve Ahmet Osman (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kamyonun kabinine sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı. Yaralılar, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi ve Özel Medi Yaşam Hastanesine sevk edildi.

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