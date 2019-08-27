HABER

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Bilecik’te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.Alınan bilgilere göre olan Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde meydana geldi.

Bilecik’te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.
Alınan bilgilere göre olan Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan ev nakliyat firmasına ait Ramazan Yılmaz yönetimindeki 11 AC 940 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği noktada ışıklarda durdu. Bu esnada sürücünün iddiasına göre; freni boşalan kamyon geri geri gelerek, ilk olarak yol kenarında park halinde motosiklete çarptı. Ardından kaldırama çıkarak burada yürüyen bir bankanın Eskişehir Bölge Başkanı olan Canan D.’yi çarparak bir beyaz eşya mağazasına ön camına çarıp durdu. Kazada Canan D. kolundan yaralanırken, yanında yürüyen banka müdürü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan ambulansı beklemeyen banka görevlileri, yaralı bayanı kendi araçları ile hastaneye götürdüler.
Basın mensuplarına sözlü saldırı
Kaza bölgesinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına araç sürücüsü Ramazan Y. sözlü saldırı yaparken, firmasının ismini bir yerde görürse gerekeni yapacağı söyledi.
İddiaya göre freni boşalan kamyonu sürücüsü olay yerinden çekerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, 1 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.