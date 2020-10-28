Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı, faciadan dönüldü

İzmir’in Konak ilçesinde, bir süpermarkete mal indirmek için sürücüsünün yokuşta bıraktığı kamyon, iddiaya göre freni boşalmasının ardından yokuş aşağı giderek doğalgaz borusuna ve bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreye gaz kokusu yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Konak ilçesi 348 sokakta meydana geldi. Bir süpermarkete mal indirmek için yokuş üzerinde duran kamyon sürücüsü, aracın ön tekerleğini kaldırım taşına yaslayarak aracı park etti. Sürücünün süpermarkete girmesinin ardından 35 AU 7037 plakalı kamyonun freni iddiaya göre boşaldı ve kamyon bir anda kaldırım taşını aşarak yokuş aşağı gitmeye başladı.

Önce evlere ve bir araca çarptı, ardından doğal gaz borusunu kopardı

Yokuş yanında bulunan evlere ve bir otomobile çarpan kamyon, bir binaya ait doğal gaz borusunu kopardı ve bina duvarına çarparak durabildi. Doğal gaz borusunun kopmasının ardından çevreye gaz kokusu yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri geldi. Doğal gaz ekipleri yaptıkları çalışmada gaz kaçağını durdurarak büyük bir faciayı önledi. Polis ekipleriyse kamyon sürücüsünün ifadesini alarak olayla ilgili çalışma başlattı.