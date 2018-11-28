Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi

Ankara Keçiören ilçesi Estergon Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Araçlar hurdaya dönerken, kamyon şoförü ile yanında seyahat eden ve kaza sırasında araçtan atlayan kişi yaralandı.