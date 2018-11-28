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Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

Ankara'da freni boşalan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 9 araca çarptı. Kazada, kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

Ankara Keçiören ilçesi Estergon Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Freni boşalan kamyon Ankara'yı savaş alanına çevirdi

Yol kenarında park halinde bulunan 9 araca çarpan, ön tekerlekleri kopan kamyon, güçlükle durabildi.
Araçlar hurdaya dönerken, kamyon şoförü ile yanında seyahat eden ve kaza sırasında araçtan atlayan kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sırasında iş yerinde bulunduğunu ifade Erkan Eroğlu, Sesi duyunca koşarak dışarı çıktık.
Kamyon arabalara çarparak durabildi. Şoförü biz yan kapıdan çıkardık.
Muavin varmış, freni boşalınca atlamış kamyondan, daha sonra hastaneye kaldırdılar dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

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