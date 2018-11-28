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Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:15 | Son Güncelleme

ANKARA’da freni boşalan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 9 araca çarptı.

Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da freni boşalan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 9 araca çarptı. Kazada, kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Keçiören ilçesi Estergon Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan 9 araca çarpan, ön tekerlekleri kopan kamyon, güçlükle durabildi. Araçlar hurdaya dönerken, kamyon şoförü ile yanında seyahat eden ve kaza sırasında araçtan atlayan kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sırasında iş yerinde bulunduğunu ifade Erkan Eroğlu, “Sesi duyunca koşarak dışarı çıktık. Kamyon arabalara çarparak durabildi. Şoförü biz yan kapıdan çıkardık. Muavin varmış, freni boşalınca atlamış kamyondan, daha sonra hastaneye kaldırdılar” dedi.

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Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralıFreni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

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