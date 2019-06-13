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Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.  Kaza, akşam saatlerinde, İnebolu'ya bağlı Aşağı Çaylı köyünde meydana geldi.

Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.
Kaza, akşam saatlerinde, İnebolu'ya bağlı Aşağı Çaylı köyünde meydana geldi. Ali Özen yönetimindeki 37 DE 719 plakalı saman yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Özen'in durduramadığı kamyon, önce park halindeki otomobile ardından Ömür Kömürcü'ye ait 2 katlı eve çarpıp, devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, ev ile arkaçlarda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi

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