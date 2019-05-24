HABER

Freni boşalan kamyon otomobile vurarak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Erzincan’da freni boşalan kamyon, bir otomobile çarparak durabildi.Kaza, Erzincan’ın merkezde bulunan Dede Korkut Caddesi’nde meydana geldi.

Erzincan’da freni boşalan kamyon, bir otomobile çarparak durabildi.
Kaza, Erzincan’ın merkezde bulunan Dede Korkut Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve kamyonlara yasak olan Erzincan Belediyesine ait ücretsiz otoparka çekilen 24 DV 497 plakalı kamyon nedeni henüz bilinmeyen bir arızan dolayı freni boşalarak, trafiğin işlek olduğu Dede Korkut Caddes’ne girdi. Ardından yol kenarında park halinde bulunan 24 FA 874 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Cadde üzerinde kimsenin olmaması can kaybını önlerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine gelen kamyonet sahibi Hasan Koyun şaşkınlıkla aracının ısınmadan ötürü freninin boşaldığını ifade etti. Kaza yerine çağrılan otomobil sürücü ise hurdaya dönen otomobili gördüğü esnada şaşkına döndü. Otomobilini park ettikten sonra bankaya gittiğini ifade eden otomobil sürücüsü ise geldiğinde aracının tamamen hurdaya döndüğünü söyledi.
Kaza sonrası trafiği kapatan kamyon tekrardan otoparka çekilirken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen müteahhit tutuklandı2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen müteahhit tutuklandı
Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardıKız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.