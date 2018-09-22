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Freni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

ÇORUM 'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı.

Freni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM 'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 5'inci sokakta meydana geldi. İnşaattan yüklediği hafriyatı taşıyan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, sokak üzerinde park halindeki 16 otomobile çarptı. Özel bir hastaneye 30 metre kala durabilen kamyonun şoförü, kaza sonrası kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptıFreni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptıFreni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptıFreni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı

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