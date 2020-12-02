HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan kamyon, park halindeki 6 aracı biçti

Freni boşalan kamyon, park halindeki 6 aracı biçti

02.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 6 aracı altına alarak durabildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 6 aracı altına alarak durabildi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Camii yanından Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan 37 NC 631 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geriye kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadan durabilen kamyon, altı araçta maddi hasara neden oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Hatay'da 18 ev karantinaya alındıHatay'da 18 ev karantinaya alındı
Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden test ihalesi açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden test ihalesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Hatay'da 18 ev karantinaya alındı

Hatay'da 18 ev karantinaya alındı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.