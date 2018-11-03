Freni boşalan kamyon park halindeki 9 aracı biçti 4 yaralı

Tahsin BAYTARDİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyon 9 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Dinar kent merkezindeki sinyalize kavşakta saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mahmut K.'nin kullandığı 03 LG 107 plakalı alçı malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Kamyon, önce kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bekir Gültin'in kullandığı 03 FF 527 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yol kenarına savrulurken, duramayan kamyon ise yol kenarında park halinde bulunan 1'i yabancı plakalı 8 aracı daha biçtikten sonra durabildi. Kazada 03 FF 527 plakalı otomobilde bulunan Bekir Gültin ile eşi Nazmiye Gültin ve 2 çocuğu yaralandı. Kamyon şoförünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon şoförü Mahmut K. ise ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

