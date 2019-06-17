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Freni boşalan kamyon yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta freni boşalan saman yüklü kamyon yan yattı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde seyreden Ahmet Suat Efe (32) yönetimindeki 18 AY 172 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Freni boşalan kamyon yan yattı

Kahramanmaraş’ta freni boşalan saman yüklü kamyon yan yattı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde seyreden Ahmet Suat Efe (32) yönetimindeki 18 AY 172 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan saman yüklü kamyon yan yattı. 18 metre sürüklenen kamyon çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Suat Efe yaralandı. Yaralı KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılırken, kısa süreli trafiğe kapanan yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

Freni boşalan kamyon yan yattı

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