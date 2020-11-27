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Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

27.11.2020 22:53 | Son Güncelleme:
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Karabük’te park halindeki kamyonetin freni boşalması sonucu yol kenarında bekleyen 4 araca çarptı.

Karabük’te park halindeki kamyonetin freni boşalması sonucu yol kenarında bekleyen 4 araca çarptı. Kamyonetini durdurmaya çalışan sürücü ise elinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi’nde meydana geldi. Metin Eren isimli vatandaş kamyonetini rampaya park etti. Araçtan indikten sonra ses duyan Eren kamyonetin freninin boşalması sonucu hareket ettiğini gördü. Kamyonetini durdurmak için mücadele eden sürücü elinden yaralanırken kamyonet önce cipe ardından bir apartmanın önünde bulunan iki hafif ticari araç ile otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından zarar gören araçlar için tutanak tuttu.

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