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Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Malatya’da freni patlayan bir kamyonet otomobile çaprak durabildi.

Malatya’da freni patlayan bir kamyonet otomobile çaprak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazada kamyonetin içinde bulunan soğan ve patatesler çevreye savruldu. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.
Kaza, Yeşilyurt ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre soğan ve patates yüklü 44 FR 123 plakalı kamyonet Yeşilyurt merkeze seyir halindeyken freni boşaldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre bu sırada kamyonet sürücüsü korna çalarak ve bağırarak yayaları ve sürücüleri yoldan çekilmeleri için uyardı.
İddiaya göre, merkeze doğru hızla ilerleyen kamyoneti durdurmaya çalışan sürücü ilk olarak bölgede bulunan saat kulesine çarpıp durmayı planladı ama bölgede yayalar olduğu için direksiyonu farklı bir yöne kırdı. O sırada orada bulunan bir otomobile çarparak durabilen kamyonet yan yattı.
Meydana gelen kazada kamyonet ve otomobil sürücüsü dahil 4 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken kamyonetin içinde bulunan soğan ve patatesler ise çevreye savruldu.

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
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