Freni boşalan kamyonet otomobile ve binaya çarparak durabildi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Aşırı dik rampadan inmeye başlayan Semih Kavasoğlu yönetimindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın odunluk kısmını yıktıktan sonra park halindeki Ümit Elmas'a ait otomobile ve İsmail Kolcu'ya ait 2 katlı binaya çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan Semih Kavasoğlu'nu araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle park halindeki otomobil ve binada hasar meydana geldi. Kaza yapan kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

DHA

